Anzügliches Erfolgsrezept : Riesiger Andrang beim Wittlicher Oktoberfest – Warum Mia Julia so viele Besucher anzieht

Rund 4.000 Besucher sorgten am Freitagabend für den ersten Rekordbesuch beim Bungert Oktoberfest in Wittlich. DJ Christian Schall und Malle-Star Mia Julia sorgten für ausgelassene Stimmung. Foto: Hoeser Rudolf

Wittlich Mit über 4.000 Zuschauern sprengte Mia Julia den Besucherrekord beim Wittlicher Oktoberfest. Inzwischen ist sie die bestbezahlte Après-Ski-Malle-Künstlerin Deutschlands. Wie Mia Julia mit den feuchtesten Träumen ihrer Fans spielt.

Es ist ein Freitagabend in Wittlich auf dem größten Oktoberfest der Region. Es ist der vollste Abend seit Eröffnung des Oktoberfestes, sowohl was die Menge der Zuschauer als auch den Pegel angeht. Nach Stunden des musikalischen Vorspiels mit DJ Christian Schall sorgt die Königin der Malle-Musik schließlich für den Höhepunkt des Abends. Die Stimmung kocht als Mia Julia gegen 23 Uhr die Bühne betritt und die Feierlustigen in Ekstase versetzt. Es ist eine Fan-Liebe, von der viele ihrer Ballermann-Kolleginnen und –Kollegen nur träumen können.

So viel verdient Mia Julia pro Auftritt

Als ehemalige Pornodarstellerin hat sich die 35-jährige Mia Julia innerhalb von 10 Jahren in der Musikbranche zur bestbezahltesten Après-Ski-Ballermann-Partymusikerin Deutschlands gemausert. 13.000 Euro soll sie im Durchschnitt laut einem Interview im Wirtschaftsmagazin Capital pro Auftritt verdienen, mit teils mehreren Auftritten an einem Abend. Heute ist sie Millionärin.

Sex sells - Porno trifft Bühnenshow

Mia Julia auf dem Oktoberfest in Riol

Auch in Trier stand die Ballermann-Queen Mia Julia schon öfter auf der Bühne. Vor allem in Clubs wie dem ehemaligen Metro (heute Forum) oder dem Secret Club war sie zu Gast. Am 22. Oktober ist Mia Julia dann wieder persönlich in der Region, wenn sie auf dem Oktoberfest am Triolago in Riol auftritt.