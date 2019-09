Wahlen : Michael Comes ist Ortsbürgermeister   von Landscheid

Landscheid Neuer Ortsbürgermeister von Landscheid ist Michael Comes. Bei der Wiederholungswahl am Sonntag, 22. September, erhielt er 462 Stimmen (50,7 Prozent). Marita Illigen kam auf 449 Stimmen (49,3 Prozent).

Bei der Kommunalwahl im Mai dieses Jahres hatte sich Marita Illigen als einzige Bewerberin für das Amt des Ortsbürgermeisters beworben. Sie erhielt aber nur 48,4 Prozent der Stimmen, so dass eine Wiederholungswahl in dem 2150 Einwohner zählenden Ort in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land notwendig wurde.

Die Vereidigung von Michael Comes zum neuen Ortsbürgermeister findet voraussichtlich auf der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 10. Oktober, statt. Comes tritt die Nachfolge von Ewald Heck an.