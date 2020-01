Konzert : Irish-Folk-Duo stellt neues Album vor

Garden of Delight. Foto: TV/Michael Jung

Enkirch (red) Das Duo „Garden of Delight“ ist am Freitag, 17. Januar, im Musikkeller von Toms’ Kneipe und Kultur in Enkirch zu Gast. Die mehrfach national und international preisgekrönte Band, bekannt aus dem ZDF-Fernsehgarten, ist mit ihrem aktuellen Album „Eternity“ auf Tour.

Bandleader Michael M. Jung und Geiger Dominik Roesch präsentieren eine Kombination aus Celtic/Irish-Musik, Modern-Country, Gothic und Pop. Das Konzert beginnt um 21 Uhr Der Eintritt kostet zwölf Euro.