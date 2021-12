Weihnachten : Das i-Tüpfelchen auf dem Weihnachtsfest

Haben sich gegenseitig ins Herz geschlossen: die Gasteltern Anita und Michael Sottmeier und der Studierende Ojas Doshi aus Indien. Foto: TV/Brigitte Bettscheider

Wallscheid Seit 1987 nehmen Michael und Anita Sottmeier aus Wallscheid in der Weihnachtszeit internationale Studierende auf. In diesem Jahr ist Ojas Doshi aus Indien ihr Gast.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Brigitte Bettscheider

Dass der junge Inder Ojas Doshi diese Weihnachtstage und den Jahreswechsel bei Michael (83) und Anita (77) Sottmeier verbringt, geht ursprünglich auf das Jahr 1987 zurück. Damals entdeckte das Ehepaar aus Wallscheid im Trierischen Volksfreund eine kleine Notiz, dass der Verein Experiment e.V. (siehe Info) Weihnachts-Gastfamilien für internationale Studierende sucht.

Der Maschinenbauingenieur und die Werbetexterin nahmen Kontakt auf, trafen sich mit anderen interessierten Gasteltern und hatten – „als i-Tüpfelchen auf dem Weihnachtsfest“, wie sie es heute noch auf den Punkt bringen – einen jungen Studenten aus Hongkong und eine befreundete Indonesierin zu Gast.

Info Verein Experiment e.V. Experiment e.V. besteht seit 1932 und ist Deutschlands älteste gemeinnützige Austauschorganisation. Ziel ist es, Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen miteinander zu verbinden. Dazu werden interkulturelle Erfahrungen für Schüler und Erwachsene aus Deutschland in die Welt ebenso wie anders herum organisiert: Schüler, Studierende und Erwachsene aus aller Welt haben die Möglichkeit, mit Hilfe des Vereins in deutschen Gastfamilien zu wohnen, um Menschen und Kultur besser kennenzulernen. Jährlich reisen mehr als 2000 Teilnehmer mit Experiment e.V. ins Ausland und nach Deutschland. Kooperationspartner sind u.a. das Auswärtige Amt, die Botschaft der USA, die Bundesministerien für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der Deutsche Bundestag, das Goethe-Institut, die Stiftung Mercator. Kontakt: Experiment e.V., Gluckstraße 1, 53115 Bonn, Telefon 0228/9572242, E-Mail: ortivonhavranek@experiment-ev.de, Homepage: www.experiment-ev.de.

Inzwischen haben mehr als 20 Studierende und ein Mal ein älteres amerikanisches Paar die zwei Wochen übers Fest bei ihnen verbracht. Dokumentiert sind diese Weihnachtsgeschichten der besonderen Art im sogenannten „Bank-Tagebuch“. Soll heißen: In einem Fotoalbum haben sich die Gäste mit sehr herzlichen und zuweilen sehr bewegenden Worten und einem Foto, das Gäste und Gastgeber auf der Bank vor dem ehemaligen Bauernhaus zeigt, verewigt. Den jüngsten Eintrag gestaltet nun Ojas Doshi.

Der 25-Jährige stammt aus Pune nahe Mumbai/Indien. In seinem Heimatland hatte er das Bachelor-Studium im Maschinenbauwesen absolviert. Aktuell befindet er sich nach einem Studienjahr in Glasgow/Schottland im zweiten Jahr des Masterstudiums an der Universität in Hamburg. Dort war er auf Experiment e.V. aufmerksam geworden und hatte sich um einen Aufenthalt in einer Gastfamilie beworben. „Wir schauen auf den Bewerbungsbögen zuerst auf das Foto und dann auf die Antwort auf die Frage, ob der Student Fahrrad fahren kann“, erzählt Michael Sottmeier mit einem Augenzwinkern.

Ojas war ihnen auf Anhieb sympathisch, und er kann Fahrrad fahren. So ist er seit seiner Ankunft in Wallscheid am 19. Dezember auf Michael Sottmeiers täglichen Fahrradtouren mit von der Partie. Mit Anita Sottmeier wandert er nach Manderscheid. Vor dem von Ojas geschmückten Weihnachtsbaum im Wohnzimmer finden Videokonferenzen mit seiner Familie zuhause – Eltern, Großeltern, Bruder – statt.

Außerdem werden die Nachbarn in Wallscheid, Freunde in Mönchengladbach und Familienangehörige im Westerwald besucht. Trier und der Nürburgring stehen ebenso wie der Besuch einer anderen Gastfamilie in Trimport im Eifelkreis Bitburg-Prüm auf dem Programm.

„Ich führe hier in diesem schönen Haus ein bequemes Leben, habe viel Abwechslung und Bewegung. Meine Gasteltern sind wunderbare Menschen“, sagt Ojas Doshi. Und: Seine Deutschkenntnisse hätten sich enorm verbessert, meint er. Denn vor dem abendlichen Kniffel-Spiel stehe Grammatik auf dem Stundenplan. „Aber am meisten hilft mir die Konversation“, betont er.