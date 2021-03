Literatur : Neuer Krimi von Michael Vieten

Thalfang Ein Industrieroboter verletzt einen Arbeiter tödlich. Zeugen berichten von einem gezielten Angriff. Was steckt dahinter? Künstliche Intelligenz oder der entfesselte Mensch? Dann geschieht ein zweiter Mord.

Das ist in Kurzfassung der Plot des neuen Kriminalromans des Thalfanger Autors Michael Vieten in der Reihe um die Trierer Kommissarin Christine Bernard. Er ist soeben im Abacus-Verlag in Hamburg erschienen. Schwierige Ermittlungen in Bernards neuem Fall führen ihr Team in die Hochtechnologie der modernen Automatisierung und in die Untiefen menschlicher Gefühle. Diese Reihe spielt im Südwesten von Rheinland-Pfalz zwischen Mosel und Hunsrück. Taschenbuch und E-Book sind ab sofort im deutschen Buchhandel erhältlich.