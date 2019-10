Konzert : Konzert mit Gesang und Gitarre

Bernkastel-Kues (red) Die Michaels-Gesellschaft veranstaltet am Sonntag, 20. Oktober, ab 15 Uhr ein Konzert in der Kirche St. Michael in Bernkastel. Unter dem Motto „Sweeter than roses“ präsentieren die Musiker Silvie Offenbeck (Mezzosopran) und Michael Faus (Gitarre) Werke für Gesang und Gitarre.

