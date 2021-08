Konzert : Musik mit Energie und Power

Bernkastel-Kues Michelle David & The True-tones sind im Rahmen des Mosel Musikfestivals im Kurpark Bernkastel-Kues aufgetreten.

Seit Jahrzehnten steht das Mosel Musikfestival für klassische Musik in der Region. Veranstaltungen wie „Bach am Bach“ und Stars wie Kit Armstrong gehören nach wie vor zu den Aushängeschildern der Veranstaltungsreihe. Doch dass es sich für Intendant Tobias Scharfenberger und sein Team lohnt, dem Publikum auch andere Musikstile zu zeigen, hat sich am Freitag in Bernkastel-Kues gezeigt. 250 Zuschauer sind zum Konzert der Amerikanerin Michelle David & The True-tones in den Kurpark gekommen. Es war aus den Mosel­auen wegen des Hochwassers im Juli verlegt worden. „Wir haben hier ein schönes Areal gefunden“, sagt Scharfenberger bei seiner Begrüßung des Publikums, das auf Klappstühlen auf dem Rasen inmitten farbig beleuchteter Bäume Platz genommen hat. Und Michelle David und ihre Band, die sich bis vor kurzem noch Michelle David and the Gospel Sessions nannten und mit diesem Namen auch noch im Programm des Mosel Musikfestivals angekündigt waren, beginnen das Konzert mit viel Power. Die drei Bandmitglieder starten mit einer beat­betonten Melodie, und als Sängerin Michelle David die Bühne betritt und die ersten Silben anstimmt, klatschen die Zuschauer sofort mit. „Are you able to party?“, fragt sie ins Publikum und beginnt mit einer Show, die die Vielseitigkeit der Band zeigt. Blues, Soul, Rhythm ’n‘ Blues, Afrofunk, lateinamerikanische Klänge wie beim Song „Victory“: Die Musik ist nicht nur energiegeladen, sondern auch abwechslungsreich.