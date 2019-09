Kostenpflichtiger Inhalt: Oktoberfest : Mickie Krause in Wittlich: Ein Superstar mit Perücke

Superstar Mickie Krause begeistert das Publikum beim Oktoberfest in Wittlich. Foto: Lydia Vasiliou

Wittlich Beim Oktoberfest in Wittlich war Mickie Krause zu Gast.

Was ist schon die Wies‘n in München, wenn man das Oktoberfest quasi vor der Haustür feiern kann. Denn auch hier geht es zünftig mit Brezel, Hendl und Dirndl zu, ganz wie beim Vorbild in München. Und wenn dann noch ein Schlagerstar das Festzelt zum Beben bringt, ist die bayrische Stimmung perfekt. Bayrisch? Eher Ballermann-Feeling, denn kein geringerer als Mickie Krause steht zu später Stunde auf der Bühne, nachdem die bayrische Band Saxndi das Publikum bereits dermaßen in Wallung brachte, dass kaum jemand die Bänke als Sitzgelegenheit, sondern als Stehplatz benutzte.

„Das ist normal“, erzählt Daniela Klotz (36) aus Bitburg, „ich mag die Atmosphäre hier, Alt und Jung können zusammen feiern und ich persönlich bin auch ein Malle- und Mickie Krause-Fan, deshalb bin ich hier“. Außer ihr sind noch gut 2500 Partygäste im Zelt. Vor allem die Damen strömen bis zur Absperrung an der Bühne, nachdem der knapp 50-Jährige Mallorca Star angekündigt wird. Dass niemand dem Sänger zu nahe kommt, dafür sorgen Security-Männer, deren männliche und weibliche Kollegen bereits am Eingang ihre Pflicht versahen und Körper- und Taschenvisitation sehr ernst nahmen.

Dann ist er da, der Mann mit der Perücke, Lederjacke und Sonnenbrille. Ein Empfang wie es einem Superstar gebührt. Da musste Mickie Krause schon gar nicht mehr für Stimmung sorgen, die war ja schon da, möglicherweise auch verursacht durch reichlich Flüssigkeit in Form von Bier. Klar, dass die Songs in einer hohen Dezibelzahl von allen mitgesungen werden. Zum Takt klatschen und springen die überwiegend jungen Menschen, so dass der Zeltboden bebt. Unterhalten kann man sich nur, wenn man dem Gegenüber ins Ohr schreit.

„Schatzi, schenk mir ein Foto“, „Ich bin solo“, „Geh mal Bier holen“ und andere bekannte Hits laufen runter wie Öl, auch wenn Krause bewusst mal verstummt, die Gäste kennen den Text. Seitenhiebe auf den alternden Jürgen Drews oder Michael Wendler sorgen für zusätzliches Gegröle. Es ist heiß im Zelt, auch Sänger Krause zieht die Jacke aus, läuft er doch von einer Seite der Bühne zur anderen, um ja kein Publikum unbeachtet zu lassen. Nach rund einer Stunde ist der Höhepunkt des Abends vorbei aber noch lange nicht Schluss. Das wissen auch Gäste wie Jessica Kickertz (24), die ehemalige Eifelerin, die jetzt in Kaiserslautern lebt, aber das Oktoberfest in Wittlich jährlich besucht, um Schulfreunde zu treffen. „Mickie Krause war da eher Zufall“, sagt sie. Und Carsten Steimers aus Auderath (41) bestätigt: „Wir fahren jedes Jahr hierher, zumindest meine Frau will das so“ und lächelt.