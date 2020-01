Milchkönigin : Die Krone, die Kühe und der Club

Heidweiler Viviane Ludwig aus Heidweiler ist rheinland-pfälzische Milchkönigin. In ihrem Heimatort ist man darauf sehr stolz. Auch bei der bevorstehenden Kirmes ist sie aktiv.

166 Einwohner hat der Ort, 380 Kühe verteilen sich auf drei landwirtschaftliche Betriebe. Wie stolz die Gemeinde auf Vivianne Ludwig ist, zeigte sich schon direkt nach ihrer Wahl: Die Bevölkerung hat sie standesgemäß mit einem Oldtimertraktor, den Musikfreunden Arenrath Bruch, der Feuerwehr, dem Freizeitclub, den Böllerschützen Landscheid und offiziellen Vertretern aus Politik und Landwirtschaft zuhause abgeholt, und ihr in der Bürgerhalle einen Empfang bereitet. „Es war schon toll, was die Heidweilerer hier auf die Beine gestellt haben. Die Frauengemeinschaft hat sich beispielsweise um die Verpflegung gekümmert, die Kinder waren ganz aufgeregt, und haben mich angesprochen und auch die Älteren, die mich von Kindesbeinen an kennen, haben mir gratuliert.“ Neben Heidweiler hatte die Milchmajestät bisher Auftritte bei den landwirtschaftlichen Fachschulabsolventen in Saarburg und in Daun beim Fest der Landwirtschaft. Am Donnerstag, 16. Januar, wird sie bei der Internationalen Grünen Woche in Berlin sein. „Ich bin sehr gespannt, was mich dort erwartet. Ich werde mich für die Landwirte einbringen, und wenn es möglich ist, die Infrastruktur auf den Dörfern ansprechen.“