Zu den Planungen der Ortsgemeinde Bruch, die nahe der Salm Bauland erschließen will, gehen die Meinungen auseinander. Von Christian Moeris

Was könnte diese Idylle trüben? Wenn sich im Sonnenschein die Salm durch den Ort schlängelt, leise plätschert und das Wahrzeichen, die restaurierte Burg, im vollen Glanz erstrahlt, müsste die Welt im Eifeldorf Burg doch eigentlich noch in Ordnung sein. Ist sie aber nicht. Denn hinter den Kulissen der 480-Einwohnergemeinde hat sich etwas zusammengebraut.

Stein des Anstoßes ist die Planung des Ortsgemeinderates, nahe der Salm ein weiteres Neubaugebiet zu erschließen. Denn unbebaute Grundstücke sind nach Auskunft der Verbandsgemeinde in Bruch nicht mehr zu haben.

„Es gibt noch eine Handvoll, aber die werden als Gärten genutzt“, sagt Günter Reis vom Bauamt der Verbandsgemeinde. Dennoch finden sich für die Pläne des Gemeinderates, 1,1 Hektar Weideland entlang des Wirtschaftsweges In Krummenau nahe der Salm in zwölf Baugrundstücke zu verwandeln, im Ort nicht nur Unterstützer.

Obwohl der Ortsgemeinderat seit 2016 bislang alle Beschlüsse zur Planung des Neubaugebietes mit großen Mehrheiten oder gar Einstimmigkeit vorangebracht hat, gibt es im Ort entschiedene Gegner dieses Vorhabens. Einer davon ist der Bürger Eberhard Schönberger, der sogar einen „Brandbrief“ mit dem Titel „Krummenau nachgerechnet und nachgeschlagen“ verfasst sowie in der Gemeinde verteilt hat.

Kritiker Darin hat Schönberger eine ganze Reihe an Kritikpunkten zusammengetragen. So sei die anvisierte Fläche in den ehemaligen Salm-Auen ein Feuchtgebiet, in dem man keine Keller bauen sollte – wie auch ein von der Gemeinde beauftragter Experte erklärt haben soll. Zudem, erklärt Schönberger, liege das Areal im Überschwemmungs- und Hochwassergebiet der Salm. Außerdem habe sich der Ort vor Jahren der Innenentwicklung verschrieben und doch beschlossen, bis mindestens 2020 kein weiteres Neubaugebiet auszuweisen. Wirklich massive Kritik übt Schönberger vor allem an der Finanzierung des Vorhabens: „Das wird ein Millionengrab.“

Denn vor allem das geplante Pumpwerk, dass das Schmutzwasser aus dem geplanten Neubaugebiet in den höhergelegenen Kanal pumpen solle, werde die Kosten bis ins Unermessliche treiben. Schönberger meint, dass die Erschließung der Baustellen samt den Straßen- und Kanalarbeiten für die Erschließung von zwölf Baugrundstücken mit 1,8 Millionen Euro zu Buche schlagen werde. Er bezweifelt, dass der Verkauf der Grundstücke, die seiner Rechnung nach zu einem Quadratmeterpreis von „113 Euro“ verkauft werden müssten, die Kosten der Gemeinde decken könnte. Schönberger: „Es soll niemand sagen können, er habe nicht gewusst, dass in Bruch ein Millionengrab gebuddelt wird.“

Der TV hat die Verbandsgemeindeverwaltung sowie Ortsbürgermeister Walter Schmitz und Fritz Kohl, Erster Beigeordneter von Bruch, um Stellungnahmen zu den Vorwürfen gebeten.

Stellungnahmen Weder die Verwaltung noch die Gemeindechefs wollen die Anschuldigung, dass in Bruch Steuergeld verpulvert werde, so stehen lassen. Ortsbürgermeister Walter Schmitz hält die Kritik gar für völlig aus der Luft gegriffen. „Mit den Erschließungskosten inklusive der Kosten für das Pumpwerk liegen wir im Rahmen der Erschließungskosten anderer Neubaugebiete innerhalb der Verbandsgemeinde.“ Dass bei der Planung des Neubaugebietes „Im Krummenau“ etwas schief laufe oder Kosten aus dem Ruder laufen würden, sagt der Beigeordnete Fritz Kohl, sei auch deshalb nicht möglich, „weil die Verwaltung und die Kommunalaufsicht uns auf die Finger gucken und schauen, dass wir rechtlich auf der sicheren Seite sind“. Man agiere also nicht im rechtsfreien Raum.

Das geplante Neubaugebiet liege weder in einem Überschwemmungsgebiet, noch werde die Kommune damit Verluste schreiben, sagt Schmitz. „Auch wenn wir noch keine abschließende Kalkulation haben, werden wir mit den Quadratmeterpreisen zwischen 76 und 86 Euro liegen.“

Wie Günter Reis vom Bauamt der Verbandsgemeindeverwaltung erklärt, werde die Gemeinde Bruch mit ihren Erschließungskosten unter den zuletzt in Salmtal oder Sehlem erschlossenen Baugebieten liegen, wo der Quadratmeter Bauland für 90 und 88 Euro verkauft worden sei. Reis: „Da liegt die Kalkulation für Bruch deutlich drunter. Deshalb kann niemand verstehen, wo der Unmut einiger Einwohner herkommt. Wenn man die Zahlen sieht, kann man das nicht nachvollziehen. Die Zeiten, in denen man hier einen Quadratmeter Bauland für 50 bis 60 Euro kaufen konnte, sind definitiv vorbei.“ Reis bestätigt aber, dass man in den Salm-Auen keine Keller bauen sollte, „wenn man sie nicht als wasserdichte weiße Wanne baut“. Aber Keller seien bei Häuslebauern heutzutage ohnehin aus der Mode gekommen.

Pumpwerk Ob das Bauland in Bruch nun etwa „76 oder 86 Euro pro Quadratmeter“ kosten könnte, wie Schmitz sagt, das wird auch von einer Abstimmung, die demnächst im Verbandsgemeinderat zu treffen sein wird, abhängen. Der Werksausschuss, erklärt Reis, habe nämlich überlegt, dass das neue Pumpwerk, das für das Neubaugebiet notwendig wäre, nicht mehr als Sonderumlage von der Ortsgemeinde Bruch, sondern vielmehr von der gesamten „Solidargemeinschaft“ gezahlt werden solle. Das heißt auf Deutsch: Selbst Manderscheider oder Hetzerather Bürger wie auch alle anderen Gebührenzahler des VG-Wasserwerks würden an den Erschließungskosten des Neubaugebietes in Bruch beteiligt. Der Preis für einen Quadratmeter Bauland in Bruch wäre so deutlich niedriger. Ob dafür aber die Gemeinschaft aller Gebührenzahler in Wittlich-Land aufkommen sollte, dürfte wohl in den Ausschüssen sowie dem Verbandsgemeinderat noch für einige Diskussionen sorgen.

FOTO: Christian Moeris