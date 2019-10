Millionenprojekt : Kita Rappelkiste in Trarbach muss komplett umgebaut werden

Kita Rappelkiste in Trarbach muss komplett umgebaut werden

Nicht mehr zeitgemäß und sanierungsbedürftig: Die Kindertagesstätte Rappelkiste in Trarbach muss umgebaut werden. . Foto: TV/Winfried Simon

Traben-Trarbach Stadt Traben-Trarbach investiert in neue Küche, Mensa, moderne Gruppen- und Krippenräume sowie in den Brandschutz.

Die städtische Kindertagesstätte (Kita) Rappelkiste in der Schottstraße in Trarbach genügt in punkto Hygiene, Küche, Barrierefreiheit, Brandschutz und der Raumanordnung längst nicht mehr den Anforderungen eines modernen Kindergartens.