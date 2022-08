Auch für Touristen : Moderne Arbeitsformen im Winzerdorf – in Minheim entsteht ein Co-Working-Space

Vanessa Brockmüller und Simone Röhr (v.l.) von der Regionalinitiative Mosel haben das Co-Working in Minheim schon ausprobiert. Ortsbürgermeisterin Sonja Scholtes (r.) ist stolz, dass das Projekt so gut angenommen wird und durch Förderungen und einen Wettbewerbspreis finanziert wird. Foto: Bents Christina

Minheim In der Pilotphase des Projekts kann man sich in zwei Containern zum Arbeiten für einen halben, ganzen oder mehrere Tage einmieten. In Zukunft soll es feste Räume dafür geben – aber bis die fertig sind, gibt es noch einige Hürden zu nehmen.