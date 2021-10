Kommunales : In Minheim steht die Gemeinschaft im Vordergrund

In Minheim steht die Gemeinschaft im Vordergrund

Minheim Zwei Jahre lang hat die Dorfmoderation die Minheimer beschäftigt. Viele Ideen zu Themen wie Wohnen Natur und Gemeinschaft sind entstanden. Und es hat sich sogar ein eigener Verein gegründet.

Im Moselort wird bei wichtigen Ereignissen ausgeschellt. Mit der Glocke geht der Ausscheller durchs Dorf und ruft die Neuigkeit aus. Früher war das auf den Dörfern üblich. In Minheim wurde der Brauch wiederbelebt und wird von den Dorfbewohnern gerne angenommen.

Das ist ein Ergebnis der Arbeitsgruppe Dorfgemeinschaft, die sich bei der Dorfmoderation gebildet hat. Aber es ist nur ein kleiner Teil. Ein Dorfcafé, wo Brettspiele, oder Karten gespielt werden, kommt sehr gut an, ebenso wie das gemeinsame Frühstück mit allen Generationen. Ein besonderes Gemeinschaftsereignis war ein Kinoabend, bei dem der Film „Zum weißen Rössl“ gezeigt wurde. Dazu gab es in der Bürgerhalle Käse-Igel, Popcorn durfte nicht fehlen und zwischen der Werbung und dem Start des Films gab es eine kurze Pause, in der Eiskonfekt verkauft wurde. Zudem ist eine Bücherinsel entstanden, und Beetfreunde haben sich gefunden, die sich zu siebt um die Grünanlagen des Ortes kümmern.