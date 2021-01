Natur : Minheimer Weinbergsbrache wird zum neuen Lebensraum für Tiere

Extra

Zusätzliche Lebensräume für viele verschiedene Lebewesen wie Insekten, Eidechsen, Igel oder Vögel – und damit größtmögliche Artenvielfalt – sind die Ziele des Projektes der Regionalinitiative „Faszination Mosel“. Daher sind Winzer und Bauern, Kindergärten und Schulen, Vereine, Gemeinden und Bürger aufgerufen, sich zu beteiligen und Lebenstürme zu errichten. Die Initiative wird unterstützt vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel, der Weinwerbung Moselwein e.V. und dem Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau. Simone Röhr, Geschäftsführerin der Regionalinitiative, liegen aktuell 79 verbindliche Zusagen vor, Lebenstürme – teils vor Ort auch mehrere - entlang der Mosel zu bauen. Darüber hinaus gebe es weitere zehn Interessenten. Bereits erbaut sind beispielsweise Lebenstürme in Bernkastel-Kues, am DLR-Steillagenzentrum, in Maring-Noviand, Mehring, Piesport oder Platten. Mehr Infos: www.lebendige-moselweinberge.de, E-Mail simone.roehr@bernkastel-wittlich.de, Telefon 06571/142302.