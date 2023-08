Veranstaltung Ritter, Gaukler, Feuerschlucker und Minnesänger hauchen der Niederburg Leben ein

Das Flüsschen Lieser sowie eine große Wiesenfläche trennen die zwei idyllisch gelegenen Burgruinen nahe der kleinen Eifelstadt Manderscheid. Die beiden wuchtigen Anlagen liegen in dicht bewaldeter Felslandschaft einander direkt gegenüber. Vor einigen Jahrhunderten in mehrere kriegerische Handlungen verstrickt, bieten sie heute einen imposanten, friedlichen und ruhigen Anblick. Am Wochenende strömten deutlich mehr als 15.000 Zuschauer in diese märchenhafte Kulisse.