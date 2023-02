Justiz : Kindesmissbrauch: Gutachterin und Therapeutin attestieren Angeklagtem hohe Rückfallwahrscheinlichkeit

Ein Mann steht derzeit vor Gericht, weil er sich Kindern unter 18 Jahren entgegen seiner Anweisung genähert hat. Zudem soll er mehrfach im Internet Kinderpornografie gegoogelt haben. Foto: dpa/Arne Dedert

Weil er gegen die Weisung eines Richters verstoßen hat, steht ein 48-Jähriger vor Gericht, der unter anderem wegen Kindesmissbrauchs verurteilt ist. Zudem soll er in Salmtal unerlaubt Wäsche von einer Leine genommen haben.

Ein 48-Jähriger soll mehrfach gegen richterliche Anweisungen verstoßen haben, die er nach seiner zurückliegenden Haftstrafe auferlegt bekommen hatte und steht deswegen derzeit vor dem Landgericht Trier, wo die Dritte Große Strafkammer den Fall verhandelt.

Der Angeklagte: Der Mann war vor seiner Einweisung in eine psychiatrische Klinik im vergangenen Sommer in einem festen Arbeitsverhältnis im Salmtal, lebte in einer Wohngemeinschaft in Trier und hatte soziale Kontakte sowie Hobbys. Sein Arbeitgeber beschreibt ihn als zuverlässig. Auch laut Berichten von bisherigen Gefängnisaufenthalten ist er freundlich und zuverlässig. Der 48-Jährige ist mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Diebstahls, aber auch wegen sexuellem Kindesmissbrauch und dem Besitz von Kinderpornografie. Er hat bereits häufiger gegen Bewährungsauflagen verstoßen.

Die Anklage: Laut den Weisungen eines Richters durfte der 48-jährige Angeklagte nach der Verbüßung seiner zurückliegenden, langjährigen Haftstrafe nicht mit Kindern oder Jugendlichen unter 18 Jahren Kontakt aufnehmen und musste sich von bestimmten Orten wie Schwimmbädern, wo vermehrt mit der Anwesenheit von Kindern oder Jugendlichen zu rechen ist, fernhalten. Zudem soll es ihm nicht erlaubt gewesen sein, internetfähige Geräte zu besitzen.

Gegen diese Weisungen hat er laut Anklage jedoch mehrfach verstoßen, da er bei einem Freund in dessen Wohnung in einem Ort im vorderen Hochwald übernachtet hat, während die minderjährigen Kinder des Freundes zu Hause waren. Zudem soll er zweimal mit seinem Freund und dessen Kindern im Schwimmbad gewesen sein und Geräte benutzt haben, mit denen er im Internet surfen konnte.

Ferner soll er in Salmtal das Grundstück einer Frau betreten haben, obwohl er gewusst haben soll, das diese damit nicht einverstanden war. Dort soll er Wäsche von der Leine genommen haben, laut Aussage der Frau eine Short ihrer neunjährigen Tochter.

Der gebürtige Trierer soll alle Taten im Zustand verminderter Schuldfähigkeit begangen haben und hat die ihm zur Last gelegten Vorwürfe gestanden. Derzeit ist er in der Klinik Nette-Gut in Behandlung. Diese ist darauf ausgerichtet, die Resozialisierung der Patienten mit der größtmöglichen Sicherheit für die Bevölkerung zu verbinden.

Zeugenaussagen: Am zurückliegenden Prozesstag sagte unter anderem eine Polizistin aus. Demnach sei man bei der Überprüfung seines Smartphones und eines öffentlich zugänglichen Computers in der WG des Angeklagten auf Kinderpornografie, Bilder von Kindern in Unterwäsche und einschlägige Google-Suchen stoßen. Aus ihrer Sicht seien die beiden Kinder des Freundes des Angeklagten „potenzielles Opferklientel“ gewesen, wie sie aussagte.

Eine Therapeutin des Mannes sagte aus, dass der Angeklagte in den Gesprächen mit ihr nicht immer ehrlich gewesen sei in Bezug auf seine Gedankenwelt. Erst als er wieder „auffällig“ geworden sei, habe er Dinge, oft erst auf Nachfrage, eingeräumt. Sie sagte jedoch auch, dass er immer pünktlich zu den Terminen erschienen und zuverlässig gewesen sei. Laut ihrer Einschätzung gebe es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Angeklagte, der nach eigener Aussage pädophil ist, rückfällig werde.

Das Gutachten der Sachverständigen: Auch die psychiatrische Sachverständige Dr. Sylvia Leupold, die sich seit zwölf Jahren mit dem 48-Jährigen als Gutachterin befasst, ist der Auffassung, dass der Angeklagte eine hohe Rückfallwahrscheinlichkeit habe. Laut ihrer Prognose seien erneute einschlägige Straftaten mit hoher Wahrscheinlichkeit im Bereich der Pädophilie zu verorten. Er zeige in der Therapie mangelnde Offenheit und Mitteilungsbereitschaft.