Justiz : Missbrauchsprozess: Großvater auf der Anklagebank

Wittlich (cmo) Sexueller Missbrauch von Kindern: Ein 73-jähriger Wittlicher muss sich am heutigen Donnerstag vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Wittlich verantworten.

Die Hauptverhandlung in Saal eins beginnt um 10 Uhr. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten sexuellen Missbrauch von Kindern vor. Im Zeitraum von Oktober 2010 bis Oktober 2013 soll er in 18 Fällen eine 1999 geborene Freundin seiner Enkelin, die mit dieser zusammen bei ihm übernachtet habe, in sexueller Absicht an Brust und Scheide berührt haben. Im Oktober 2011 soll er eine 1998 geborene andere Freundin seiner Enkelin ebenfalls in sexueller Absicht an der Brust gestreichelt haben.