Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Termine angesetzt : Im Missbrauchsprozess gegen einen Hunsrücker sind weitere Aussagen nötig

Foto: Fritz-Peter Linden

Trier/Morbach In einem Prozess am Landgericht Trier müssen die beiden mutmaßlichen Opfer nun persönlich aussagen.

() Der Prozess gegen einen Hunsrücker, der sich vor Gericht wegen sexuellen Missbrauchs seiner Stieftöchter verantworten muss, geht in die Verlängerung. Da eine Zeugin am Montag nicht zum Prozess erschien und weitere Aussagen der mutmaßlichen Opfer nötig sind, wurden zwei weitere Termine angesetzt.

Die Anklage Ein Mann soll seine beiden Stieftöchter laut Anklage insgesamt vier Mal sexuell missbraucht und sie unter anderem unsittlich berührt haben. Die Taten sollen zwischen Februar und Juni 2019 in der Wohnung der Familie in einem Ort im Hunsrück passiert sein. Der Angeklagte hatte die Taten am ersten Prozesstag teilweise eingeräumt, sie seien aber alle im Einverständnis mit den Mädchen, das nicht bei der Familie leben, passiert.

Info Das Gutachten Ein aussagepsychologisches Gutachten oder Glaubwürdigkeitsgutachten wird vor allem bei Sexualstrafsachen beantragt und erstellt. Häufig gibt es hier keine Zeugen, und es steht die Aussage des oder der Angeklagten gegen die Aussage des oder der mutmaßlichen Opfer. Die Glaubwürdigkeit des oder der „Opferzeugen“ ist daher wichtig und oft nahezu ausschlaggebend für ein Urteil. Wenn das Gericht die erforderliche Sachkunde hat, kann es ohne ein Gutachten die Glaubwürdigkeit von Zeugen beurteilen und in diesem Fall einen Antrag auf Einholung eines des Glaubwürdigkeitsgutachtens ablehnen. Ein solches Gutachten ist allerdings notwendig, wenn ein Zeuge oder der Sachverhalt Besonderheiten aufweisen. Das Gericht ist zwar an das Ergebnis des Gutachtens nicht gebunden. Dennoch folgt es in der Regel dem Ergebnis des Sachverständigen. Im Einzelfall kann das Gericht aber unter entsprechender Begründung auch zu einem anderen Ergebnis gelangen.

Quelle: www.juraforum.de

Die Aussagen Eine Freundin einer der beiden Schwestern sollte am Montag vor Gericht aussagen. Als Reaktion auf deren Ladung hatte ihre Mutter nach Aussage des Vorsitzenden Richters Günther Köhler geantwortet, dass ihre Tochter den Angeklagten nicht kenne, nie etwas von den ihm zur Last gelegten Vorwürfen gehört habe, schwanger sei und am 5. Februar Entbindungstermin habe. Das mache ein Erscheinen vor Gericht unmöglich. Ein entsprechendes Attest, das Richter Köhler daraufhin gefordert hatte, war jedoch bis zum Verhandlungstag nicht eingetroffen.

Die Zeugin muss nun ein Ordnungsgeld in Höhe von 150 Euro zahlen, sie soll zur Verhandlung am 5. März polizeilich vorgeführt werden und aussagen. Zudem müssen die beiden mutmaßlichen Opfer an diesem Tag persönlich vor Gericht erscheinen und sich den Fragen des Gerichts, der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung stellen. Ihre Aussagen, die sie vor der Ermittlungsrichterin gemacht hatten, wurden per Video eingespielt. Richter Köhler machte jedoch deutlich, dass nur Fragen an die beiden Jugendlichen zulässig seien, die ergänzend zu den bereits gezeigten Vernehmungen sind.

Der Antrag Der Angeklagte und seine Verteidigerin hatten beantragt, ein aussagepsychologisches Gutachten der beiden Mädchen in Auftrag zu geben, um deren Glaubwürdigkeit zu prüfen (siehe Info). Die Staatsanwältin hat daraufhin beantragt, dieses nicht zuzulassen. Die Kammer wird nach den persönlichen Aussagen der beiden mutmaßlichen Opfer vor Gericht entscheiden, ob ein solches Gutachten notwendig ist oder nicht.