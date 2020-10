Pandemie : Corona-Ampel springt auch in Bernkastel-Wittlich auf Rot, jetzt kommen strengere Regeln

Das Coronavirus hat den Kreis Bernkastel-Wittlich im Griff. Foto: dpa/Cdc

Bernkastel-Wittlich Der Kreis Bernkastel-Wittlich hat am Sonntag den kritischen Wert bei Neuinfektionen überschritten. Strengeren Maßnahmen sind bereits vorbereitet. Auch in Krankenhäusern gelten neue Regeln.

Nach der rasch steigenden Zahl von Neuinfektionen Ende vergangener Woche, hatten sich die Behörden schon darauf eingestellt, dass der kritische Wert von 50 Ansteckungen binnen sieben Tagen umgerechnet auf 100 000 Einwohner auch im Kreis Bernkastel-Wittlich überschritten wird. Springt der sogenannte Inzidenzwert über die 50er-Marke muss der Kreis zusätzliche Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie einleiten.

In den Nachbarkreisen Bitburg-Prüm, wo der Wert ausgelöst von privaten Feiern seit Tagen um ein Vielfaches über 50 liegt, und Vulkaneifel, wo er Mitte vergangener Woche ebenfalls die 50 überschritt, gelten bereits strengere Regeln vor allem für private Zusammenkünfte, aber auch zur Nutzung von Alltagsmasken im öffentlichen Raum. Vorbereitet sind solche Vorschriften auch für den Kreis Bernkastel-Wittlich bereits.

Schon am Freitag beriet Landrat Gregor Eibes, der wegen der Entwicklung seinen Urlaub abgebrochen hatte, mit Vertretern des Kreises und des Landes in einer sogenannten Task-Force über Lage und weitere Schritte. Im Anschluss wurde bekannt, dass man sich beim Erlass einer sogenannten Allgemeinverfügung, die notwendig wird, sobald der Inzidenzwert überschritten, die Alarmstufe Rot erreicht und der Kreis zum Risikogebiet wird, am Landkreis Vulkaneifel orientieren will. Daraus lassen sich die nun drohenden Maßnahmen ableiten: Die Zahl der Teilnehmer bei Veranstaltungen wird wohl auf 100 Menschen begrenzt. Nur mit einem mit dem Gesundheitsamt abgestimmten Hygienekonzept dürfen es mehr werden. Die Zahl der Teilnehmer für private Feiern wird zudem voraussichtlich auf zehn Menschen oder auf höchstens zwei Hausstände begrenzt. Sportliches Training und Wettkampf sollte ebenfalls eingeschränk werden. Eine Sperrstunde in der Gastronomie soll jedoch zunächst für den Landkreis Bernkastel-Wittlich nicht vorgesehen sein. Inkrafttreten sollen die verschärften Vorschriften im Laufe der Woche.

In jedem Fall will der Kreis einen Antrag auf Unterstützung des Gesundheitsamtes durch die Bundeswehr stellen. In den Nachbarkreisen helfen bereits Soldaten in den durch die erhöhten Fallzahlen überlasteten Gesundheitsbehörden.

Am Samstag verschärfte sich die Lage noch nicht wesentlich: Es wurden zwei neue Fälle bekannt, der Inzidenzwert kletterte nur leicht auf 41,8, nach einem Wert von 40 am Freitagabend.

Der Sonntag veränderte mit dem Bekanntwerden von 25 neuen Infektionen alles. „Der Inzidenzwert beläuft sich auf aktuell 57,8 und liegt damit gemäß dem Corona-Warn- und Aktionsplan Rheinland-Pfalz erstmalig in der Alarmstufe rot“, stellte Kreissprecher Follmann am Abend fest. Für einen vormals Infizierten endete am Sonntag die Quarantäne. so dass nun 89 Menschen im Kreis infiziert sind. Im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich werden zurzeit laut Follmann drei Covi-19-Patienten behandelt - der Wert ist gegenüber Freitag unverändert.

Unabhängig davon hat das Verbundkrankenhaus bereits reagiert: Blick auf die stark steigenden Zahlen an Neuinfektionen in der Region hat das Krankenhaus an seinen beiden Standorten in Bernkastel-Kues und Wittlich eine neue Regelung für die Besucher von stationären Patienten eingeführt.

Nach Angaben des Krankenhauses erhält jeder Patient ab sofort bei seiner stationären Aufnahme eine rosafarbene Besucherkarte ausgehändigt, die an eine Person aus Familie oder Freundeskreis weitergeben werden kann. Mit dieser Karte kann pro Tag ein Besucher, für die Dauer von maximal einer Stunde den Patienten im Krankenhaus besuchen. Diese Karten können innerhalb des Freundes- oder Familienkreises weitergereicht werden, so dass jeweils an verschiedenen Tagen, verschiedene Personen den Patienten besuchen können.

Die neue Besucherkarte gilt als Legitimation. Die Besucher des Krankenhauses müssen sie bei sich trage und auf Anfrage des Klinikpersonals beim Besuch vorzeigen.

Zugleich begrenzt die Klinik ihre offiziellen Besuchszeiten auf den Zeitraum von 14 bis 18 Uhr. Von dieser Regelung sind besonders sensible Stationsbereiche ausgenommen, wie etwa die Intensivstation, die Schlaganfall-Station und die Wochenstation. Zudem erklärt das Krankenhaus, dass in Härtefällen gesonderte Absprachen mit dem Stationspersonal getroffen werden können.

Als weitere Schutzmaßnahme bittet die Verbundklinik darum die Vorgabe zu beachten, dass in den Aufnahmebereichen, Ambulanzen und Sprechstunden Patienten nur bei hohem Unterstützungsbedarf eine Begleitperson mitbringen dürfen. Zu diesem Personenkreis zählen Menschen, die durch ihr Alter oder die Erkrankung sehr eingeschränkt sind, aber auch minderjährige Patienten oder Patienten, die nach einer Untersuchung nur in Begleitung die Klinik verlassen dürfen.