„Er hat immer neue Ideen“ Mit 86 Jahren kreiert Hermann Deckert immer noch Backwaren (Fotos)

Kyllburg/Brauneberg · Jeden Donnerstag um 2.15 Uhr ist für den 86-jährigen Hermann Deckert aus Kyllburg die Nacht vorbei. Dann fährt er 50 Kilometer weit – zum Arbeiten in einer Bäckerei an der Mosel. Denn Beckert ist der älteste arbeitende Bäcker in der Region.

13.08.2024 , 07:11 Uhr

Der älteste Bäcker nicht nur in Brauneberg 17 Bilder Foto: Monika Traut-Bonato

Von Monika Traut-Bonato