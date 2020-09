Wirtschaft : Große Produktionshalle für große Pizzen

Die große Produktionshalle auf der rechten Seite im Bild ist neu. Sie soll bald in Betrieb genommmen werden. Im Zuge der weiteren Expansionspläne in der nahen Belinger Straße soll Dr. Oetker die am Werk vorbeiführende Straße Im Haag (rechts im Bild) zugeschlagen werden. Sie soll Teil der Gewerbefläche werden. Foto: Dr August Oetker Nahrungsmittel KG

Wittlich/Bielefeld Der Lebensmittelhersteller Dr. Oetker hat seine Produktionsfläche am Standort Wittlich mal so eben verdoppelt. Von außen sehen die gigantischen Hallen schon beinahe fertig aus. Was ist und wird da gebacken? Der TV fragt nach.

Das größte Werk des Lebensmittelherstellers Dr. Oetker, das nicht am Stammsitz des Unternehmens in Bielefeld, sondern in Wittlich-Wengerohr steht, ist in den vergangenen Monaten nochmal deutlich größer geworden. Seit Ende 2019 laufen dort die Bauarbeiten an einem gigantisch anmutenden Produktionsgebäude, das von außen betrachtet so gut wie fertig aussieht. Was hat das Unternehmen in der 7500 Quadratmeter großen Produktionshalle, mit der die Produktionsfläche am Standort Wittlich mal so eben verdoppelt werden soll, denn vor? Der TV hat bei Dr. Oetker nachgefragt. Die Pressestelle erklärt zunächst, was ja noch streng geheim ist, wie man sich die gigantische Halle von innen vorstellen darf:

„Es handelt sich um eine klassische Produktionshalle, in dem die Beleg- und Verpackungsbereiche voneinander getrennt sind. Die Halle verfügt über zwei Geschosse plus ein halbes Kellergeschoss im Bereich des Backens.“ Und was wird dort gebacken? „Die neuen Kapazitäten werden insbesondere für die Herstellung des Sortiments ‚La Mia Grande’ verwendet.“ Es geht also um die mit einem Durchmesser von rund 28 Zentimetern größte, von Hand „ausgeformte“ und auf Stein vorgebackene Pizza von Dr. Oetker. „Ziel der aktuellen Baumaßnahme ist eine Erweiterung unserer Produktionskapazitäten, die der positiven Entwicklung des Pizza-geschäfts Rechnung trägt“, erklärt die Pressestelle dazu. Dazu beigetragen habe insbesondere die „La Mia Grande“, die sich gut am Markt etabliert und Oetkers Position als Tiefkühlpizza-Marktführer gestärkt habe. In der Produktionshalle solle eine Produktionslinie mit Maschinen für die Pizzaherstellung aufgebaut werden. Das umfasse Anlagen für die Teigbereitung, Beleganlagen, Backanlagen sowie Verpackungsmaschinen.

Info Dr. Oetker am Standort Wittlich Im Werk in Wittlich-Wengerohr arbeiten bei der Dr. Oetker Tiefkühlprodukte KG nach Unternehmens­angaben 1400 Mitarbeiter, das entspricht etwa einem Drittel der in Deutschland bei Dr. Oetker beschäftigten Menschen. Von den 1400 Wittlicher Mitarbeitern arbeiten rund 1000 in der Produktion. In Wittlich sind zahlreiche weitere Abteilungen wie Qualitätskontrolle oder Verwaltung untergebracht, es gibt ein eigenes Betriebsrestaurant und einen Fitnessraum für die Mitarbeiter. Hergestellt werden in Wittlich Snacks sowie Pizzen aller Sorten, darunter auch die Pizza Ristorante, Baguettes oder der Pizza-Burger. Das Werk ist der größte Produktionsstandort für Pizzen des Unternehmens in Deutschland: Etwa eine Million Pizzen und Snacks werden in Wittlich pro Tag produziert. Sie verteilen sich auf 108 verschiedene Hauptprodukte in den Bereichen Tiefkühlpizzen und -snacks und 22 verschiedene Hauptprodukte in den Bereichen Tiefkühlbaguettes und -minibaguettes. (will)

Expansionspläne in der Belinger Straße: Gleich neben dem bestehenden Werk hat Dr. Oetker Flächen hinzugekauft. Dort soll ein 47 Meter hohes Hochregallager entstehen (Unsere Zeitung berichtete mehrfach). Foto: TV/Christian Moeris