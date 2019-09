Musik : Singen im Chor auf der Marienburg

Zell (red) Jeder, der Spaß am Singen hat, kann am Sonntag, 15. September, von 10 bis 13.30 Uhr in der Kirche der Jugend auf der Marienburg gemeinsam mit dem Chor „Martin Singers“ aus Ediger-Eller Lieder einstudieren und diese anschließend im Gottesdienst einbringen.

