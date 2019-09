Tagesfahrt : Eifelverein fährt nach Brüssel

Wittlich (red) Der Eifelverein Wittlich bietet am Samstag, 28. September, eine Tagesfahrt nach Brüssel an. Auf dem Programm stehen eine geführte Stadtrundfahrt mit Atomium, Stadtrundgang und freier Zeit zum Bummeln in der Innenstadt.

