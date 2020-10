Kunst : Malen als Lebensaufgabe

Kröv Mit dem Jahreskalender „Weinstadt Bernkastel-Kues 2021“ beschließt Günter Baum seine Kunstkalenderreihe – doch malen wird er selbstverständlich weiterhin. Bislang hat er über 2500 Bilder geschaffen.

Ein früher Nachweis seines Könnens sind Motive aus Wehlen im Auftrag seines Lehrers, der an einer Ortschronik arbeitete. Abgesehen von seiner Familie, seiner Frau und den beiden Söhnen, die für ihn an oberste Stelle stehen, sei das Malen wohl das, „was mich am meisten interessiert hat im Leben“. Es habe ihn auch immer auf andere Gedanken gebracht.

Entscheidend geprägt hat den seit 1964 in Kröv lebenden Maler der Tod zweier älterer Brüder, die in der Mosel ertranken. Auch deshalb bezeichnet er den Fluss als sein Schicksal, wie auch eine autobiografische Lebensgeschichte von 2003 titelt.

Säuberlich aufgereiht stehen sie in seinem Arbeitszimmer, neben Dutzenden kleinerer wie größerer Alben mit Fotos von Baums Gemälden. In ihnen sind alle seine Arbeiten, oft mit verschiedenen Ansichten, aber immer sorgfältig sortiert nach Jahren und Orten, zu finden. Lange nach einem Motiv suchen muss Baum nie. Auch nicht am Computer, an dem er Fotos mit Motiven, die er malen möchte, vergrößert und Bilder für Bücher, Karten und in Handarbeit hergestellte Kalender druckt.