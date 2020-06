Freizeit : FDP lädt ein zur Radtour mit der Moselweinkönigin

Traben-Trarbach/Lieser (red) Der FDP-Kreisverband lädt für Sonntag, 5. Juli, zu einer touristischen Sommer-Radtour mit Wirtschafts-Staatssekretärin Daniela Schmitt und der amtierenden Weinkönigin der Mosel, Marie Jostock, ein.

Start ist um 10.30 Uhr in Traben-Trarbach mit dem Besuch der Unterwelt und einem Einblick in die touristischen und geschichtlichen Höhepunkte der Weinmetropole. Weiter geht es über Kröv nach Kinheim, wo moseltypische „Bürger“-Spezialitäten gereicht werden. Im Schlossgarten in Lieser gibt es einen Sektempfang. Der Ausklang findet im Weingut Kochan und Platz bei Snacks und Erfrischungsgetränken statt. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro. Eine Anmeldung ist bis Mittwoch, 1. Juli, per E-Mail an FDP-BKS-WIL@t-online.de erwünscht.