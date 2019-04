Im ältesten Weinort Deutschlands wartet ab sofort ein außergewöhnliches Hör­erlebnis auf die Besucher: Entlang des archäologischen Rundwegs auf dem Gelände des spätantiken römischen Kastells werden spannende Geschichten und Anekdoten lebendig.

Die neue Attraktion ist die „Lauschtour-App“, ein Audioguide, der zu einer Entdeckungstour durch Neumagen-Dhron einlädt. An insgesamt elf Stationen wird römische Geschichte lebendig. Die neue Lauschtour führt auf einer Strecke von rund 800 Metern vorbei an historischen Plätzen sowie spektakulären Funden und liefert passend dazu spannende Informationen. Claus Dürrmann von der Wein-und Ferienregion Bernkastel-Kues GmbH sieht in der Tour die Möglichkeiten die römische Geschichte erlebbar zu machen „Auf dieser besonderen Führung erlebt man den Ort mit allen Sinnen, nicht nur die Augen liefern Bilder, sondern auch die Ohren. Unterstützt durch Geräusche und interessante O-Töne wird die Fantasie des Hörers angeregt und er erlebt die Geschichte hautnah.“ Da die Lauschtour jederzeit verfügbar ist können Gäste Neumagen-Dhron auf eigene Faust entdecken. Es gibt sie auch in Englisch und Niederländisch. Start der rund 45 minütigen Tour ist an der Touristinformation. Offiziell eröffnet wird die neue Lauschtour am Sonntag, 28. April, durch Ortsbürgermeister Michael Thomas im Rahmen des Programms zum „Tag des römischen Denkmals“ um 16 Uhr an der Tourist!information. An diesem Tag werden außerdem eine Kulturfahrt mit dem Weinschiff Stella Noviomagi und die Gästeführung „Auf den Spuren der Römer“ angeboten.