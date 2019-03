später lesen Vortrag Mit dem Tretroller durch Deutschland Teilen

(red) Aus organisatorischen Gründen kommt der Reisereferent Michael Wigge am Sonntag, 31. März, mit seinem Multivisionsvortrag „Mit dem Tretroller durch Deutschland“ in die Eberhardsklause in Klausen statt in die Wallfahrtskirche Maria Heimsuchung.