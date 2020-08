Digitalisierung : Mit der App die Region erschließen

Die App „Portazon“ soll in Zukunft das Leben in Trier und Umgebung digitalisieren. Von links nach rechts: Arndt Müller (SWT-Vorstand), Markus Freudenreich (Portazon), Andy Altmeyer (A1NS), Malu Dreyer, Sven Teuber (MdL), Thomas Speckter (Portazon/SWT), Steffen Maiwald (SWT-Vorstand). Foto: TV/Angelina Burch

Wittlich/Trier Eine neue Handy-Anwendung der Stadtwerke Trier und des Wittlicher Unternehmens A Eins soll die Region digitalisieren. Bei einem Besuch sprach Ministerpräsidentin Malu Dreyer über die Möglichkeiten.

Auf dem Weg mit dem Bus nach Trier erst spontan das Ziel am Smartphone entscheiden und dabei mit derselben App das Kinoticket und für danach den Tisch in einem Restaurant reservieren: Das alles soll in Zukunft die App Portazon ermöglichen und für ein „Miteinander 4.0“ in der Region sorgen. Dabei sollen jegliche alltägliche Situationen wie das Parken in der Stadt oder der Stadtbummel in Portazon verknüpft werden.