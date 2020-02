Kommunikation : Mit der App auf Funk-Sendung gehen

Info

Im Sommer 2015 startete das Projekt „Digitale Dörfer“ des Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering. Ziel war es, die Herausforderungen des heutigen Lebens in ländlichen Regionen in Bezug auf die Digitalisierung zu untersuchen. Das Projekt wird vom Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz, dem Fraunhofer Institut und der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz gefördert. In einer ersten Projektphase von 2015 bis 2016 wurden in drei Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz erste Erfahrungen gesammelt.

2019 kam dann der Vulkaneifelkreis dazu. Dort hatten sich allein in Dreis-Brück von 900 Einwohnern bereits in der Startphase 250 angemeldet, darunter Sportvereine und Wandervereine.

Die Fraunhofer Gesellschaft wurde 1949 gegründet und hat zirka 26 600 Mitarbeiter. Sie gilt als größte Organisation für Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen in Europa.