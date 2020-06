So sah es in den siebziger und Anfang der achtziger Jahre in der Kajüte in Binsfeld aus (genaues Datum ist nicht bekannt). Fotos: privat Lydia Vasiliou Foto: m_wil <m_will@volksfreund.de>

Wittlich Mit der Kajüte in Binsfeld hat die letzte größere Party-Stätte im Landkreis dicht gemacht. Ein Nachruf.

Es gab mal eine Zeit, da reisten mitten in der Nacht zum Sonntag tanzwütige Menschen aus Trier nach Bitburg, von Bitburg nach Wittlich oder sogar bis Koblenz, Luxemburg oder Frankfurt, um zu feiern. Von den 1970er bis in die 2000er Jahre wurde getanzt und Party gemacht, was das Zeug hält. Es gab Großraumdiskos wie das Riverside in Trier oder das Collosseum in Wittlich, aber auch kleinere Clubs wie das Tiffany in Osann-Monzel, das Kiss oder Chic in Wittlich oder die Bastei in Bernkastel-Kues. Dann wurde es ruhiger um den Disko-Kult – offenbar zieht es nicht mehr so viele Menschen regelmäßig in die Tanztempel.