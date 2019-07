HILSCHEID (red) Das Hunsrückhaus

am Erbeskopf bietet am Samstag, 3. August, von 9 bis 17 Uhr einen Dengel- und Sensenkurs an. Der Kurs vermittelt den praktischen Umgang mit der Sense für den alltäglichen Gebrauch. Den Teilnehmern werden Sensen und Dengelwerkzeug zur Verfügung gestellt. Die Teilnahmegebühr kostet 65 Euro. Anmeldung unter Telefon 06504/778.