Medizin : Ab sofort Doppelspitze in der Gefäßchirurgie

Neuer Chefarzt im Verbundkrankenhaus: Dr. Patrick Stark Foto: Sabine Zimmer. Foto: Verbundkrankenhaus

Wittlich (red) Die Gefäßchirurgie Wittlich steht ab sofort unter doppelter Führung: Dr. Patrick Stark hat seine Tätigkeit in den Operationssälen der Klinik und in der Leitung der Abteilung für operative und endovaskuläre Gefäßchirurgie am Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich angetreten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken