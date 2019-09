Exkursion : Pilze sammeln im Herbst

Veldenz (red) Pilzsachverständiger Klaus Rödder bietet am Samstag, 14. September, eine Pilzexkursion in Veldenz an. Die Teilnehmer gehen mit dem Experten auf Pilzsuche und erfahren einiges über ihre Bedeutung für das Ökosystem Wald.

Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz am Ortseingang Veldenz. Ab 13 Uhr gibt es eine Bauernvesper an einer Waldhütte. Anschließend wird aus den gesammelten Pilzen über offenem Feuer ein Menü zubereitet. Die Teilnahmegebühr für Erwachsene beträgt zehn Euro, Kinder zahlen drei Euro.