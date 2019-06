Religion : Mit einem Marienbild fing alles an

Info

Die Lourdesgrotte, die sich an die Pfarrkirche „Mariä Heimsuchung“ in Buchholz anschließt, ist der Mittelpunkt der dortigen Wallfahrten. Nach der Überlieferung befand sich dort in einem alten Buchenstamm ein Muttergottesbild, das von den umliegenden Dörfern verehrt wurde. Das Bild ist der Ursprung der Buchholzer „Lourdesgrotte“, an der die Heilige Bernadette verehrt wird. Das Bild fand im Jahre 1676 beim Bau der ersten Kapelle seinen Platz. 1805 wurde Buchholz Pfarrei. An religiösen Denkmälern besitzt Buchholz außer der Lourdesgrotte mehrere in Stein gehauene Stationsbilder des Kreuzweges. Die lange Zeit bestehende Klosteranlage ist an einen privaten Interessenten verkauft worden.

Die weiteren Marienwallfahrten finden statt: am Dienstag, 2. Juli (Dechant Georg Moritz, Bernkastel-Kues); Freitag, 2. August (Pastor Paul Eich, Manderscheid); Montag, 2. September (Kooperator Jonas Weller, Trier-Irsch), begleitet vom Kirchenchor Niederöfflingen; Mittwoch, 2. Oktober (ehemaliger Abt Benedikt Müntnich, Maria Laach).