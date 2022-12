Advent : Glühwein, Apfelsaft-Keltern und Fackelwanderung: Damit lockt der erste Weihnachtsmarkt am Deuselbacher Bahnhof

Der alte Bahnhof in Deuselbach und sein Umfeld bieten nicht nur am Abend ein besonderes Ambiente: Nutzen wollen das die Mitglieder der IG Nationalparkbahn für ihren ersten Weihnachtsmarkt rund um das Bauwerk. Foto: Patrick Pandel/IG Nationalparkbahn

Deuselbach Der Bahnhof in Deuselbach wird am Samstag, 17. Dezember, erstmals zur Kulisse für ein weihnachtliches Hüttendorf. Der Verein IG Nationalparkbahn hat sich dafür einiges ausgedacht – darunter eine Wanderung, die einen ganz besonderen Anblick verspricht.

Im Burghof, in der historischen Altstadt oder im idyllischen Stadtpark: Weihnachtsmärkte sind dort besonders hübsch, wo die Hütten in ungewöhnlicher Kulisse aufgebaut sind. Für die Mitglieder des Vereins IG Nationalparkbahn hat auch der alte Bahnhof in Deuselbach so ein „besonderes Ambiente“ zu bieten, findet Vorstandsmitglied Patrick Pandel. Deshalb soll es dort am Samstag, 17. Dezember, erstmals einen „kleinen, aber feinen“ Weihnachtsmarkt geben.

Geplant sei dies schon im Vorjahr gewesen, sagt Pandel. Doch gingen damals die Corona-Infektionszahlen in die Höhe, hinzu kamen einige schwer zu erfüllende Auflagen für Veranstalter. „Weil es diese Einschränkungen nicht mehr gibt, wollten wir jetzt noch einmal einen Versuch starten.“

Das wird beim ersten Weihnachtsmarkt am Deuselbacher Bahnhof geboten

Um 10 Uhr am Samstag sollen die Hütten auf dem Bahnhofsgelände öffnen. Angeboten werden frische Waffeln, Gegrilltes, Erbsensuppe, außerdem Bier, Viez, Kinderpunsch und Glühwein von der Mosel. Kinder aus Deuselbach verkaufen Selbstgebasteltes, der Verein unter anderem Nationalparkbahn-Shirts, Bildleinwände und Ausgaben des Hunsrückbahn-Kuriers. Der Arbeitskreis Dorfleben der Gemeinde bietet zudem frisch geschlagene Christbäume an. Da es am Bahnhof selbst keine Parkplätze gibt, können Marktbesucher ihr Auto in der Nähe auf dem Parkplatz der Firma Josef Lubig GmbH (Neulandstraße 1) abstellen.

Auf dem Programm stehen zudem Vorführungen zum „Äpfel pressen“, ein Auftritt des Männergesangvereins (15 Uhr) und ein Besuch des Nikolauses (16 Uhr), der Geschenke an die Kinder verteilen wird. Das „Highlight“ ist laut Pandel eine etwa 5,5 Kilometer weite Fackelwanderung zum Deuselbacher Eisenbahn-Viadukt (Start: 17 Uhr). Die 37 Meter hohe und 86 Meter lange Talbrücke werde dazu beidseitig festlich beleuchtet. Wer sicher gehen will, eine Fackel zu bekommen, sollte sich per Mail an news@ig-nationalparkbahn.de anmelden. Die Teilnahme kostet für Erwachsene fünf, für Kinder zwei Euro.

Verein hofft auf Mitstreiter für die Reaktivierung der Hunsrückquerbahn

„Wir erhoffen uns einige schöne Bilder von dieser Tour“, sagt Pandel. Und natürlich stehe dabei im Hintergrund der Gedanke, auf die Schönheit der seit Jahren nicht mehr genutzten Bahnstrecke im Hunsrück aufmerksam zu machen. Die IG Nationalparkbahn fordert deren Reaktivierung und macht sich unter anderem für eine Tourismusbahn zum Nationalpark Hunsrück-Hochwald stark. Vor diesem Hintergrund haben Vorstandsmitglieder 2017 auch den Deuselbacher Bahnhof gekauft. „Natürlich hoffen wir, dass wir durch Aktionen wie den Weihnachstmarkt neue Mitglieder für unsere Sache begeistern können, die bei ihren Politikern für die Bahn werben“, sagt der zweite Vereinsvorsitzende.