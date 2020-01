Sport : Mit guten Trainern steht und fällt alles

Die Wettkampftruppe der Turner des TV Morbach zeigen ihr Können in der Baldenauhalle. Foto: Christoph Strouvelle

Morbach Beim Dreikönigsturnen zeigen die Aktiven das breite Repertoire des Turnvereins Morbach. 700 Besucher kommen zu dem Spektakel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Strouvelle

„Feuer, Feuer“ hallt es von der Bühne des Festsaals der Morbacher Baldenauhalle. Doch nicht die Feuerwehr ist gefordert, sondern die 22 Aktiven der Tanzgruppe „Show“ des TV Morbach im Alter von vier bis elf Jahren sind es. Beim Dreikönigsturnen bieten die Tänzer in Kostümen von Feuerwehrleuten einen schwungvollen Einstieg in das knapp vierstündige Programm, moderiert von Nicole Schmitt und Bernd Später.

Darin zeigen die Aktiven den 700 Besuchern, was der größte Verein der Einheitsgemeinde mit mehr als 900 Mitgliedern an sportlichen Möglichkeiten bietet. Voltigierer demonstrieren ihre Übungen auf einem Holzpferd, Turner zeigen abhängig von ihrem Alter und ihrer Leistungsklasse verschiedenste Übungen, und auch der Vorsitzende Hansi Schuh zeigt sich erstmals nach 25 Jahren wieder aktiv auf der Bühne, als er als „junger Papa“ seinen knapp zweijährigen Sohn beim Eltern-Kind-Turnen über einen Spielplatz aus Turngeräten begleitet, auf dem die Kinder rutschen, krabbeln und an der Hand ihrer Eltern balancieren können.

Info Ein Breitensportverein mit vielen Mitgliedern Die gute Arbeit des TV Morbach zeigt sich inzwischen auch in hervorragenden Ergebnissen bei überregionalen Wettbewerben. Vorsitzender Hansi Schuh ehrt beim Dreikönigsturnen die Turnerinnen Selia Caspary, Gina Laudes, Sophia Künzer und Jil Kimmling, die bei Rheinland-Pfalz-Meisterschaften und Deutschen Meisterschaften im Team oder als Einzelstarterin angetreten sind und dabei vordere Plätze, beispielsweise als Rheinland-Pfalz – Meister, belegt haben. In der Leichtathletik haben 2019 Jan Lucas Lieser, Marius Mettler, Jason Hoffmann, Merle Schneider, Lilian Thomas, Ben Schell und Caecilia Senz bei Wettbewerben gute Platzierungen bis hin zur Rheinland-Pfalz-Meisterschaft erreichen können. Die Erfolge sind laut Schuh deshalb so bemerkenswert, weil sich der TV Morbach nicht als Spitzensport-, sondern als Breitensportverein versteht.

Klar wird an diesem Abend, dass ein Verein nur aufgrund seiner engagierten Übungsleiter funktioniert. Denn einige Abteilungen des TV Morbach sind im Umbruch. Nach 20 Jahren hat Taekwondo-Trainer Ali Modiri den Verein verlassen. Mit Michael Becher steht ein Nachfolger aus den eigenen Reihen in den Startlöchern. Balletttrainerin Ute Lichter hat nach 25 Jahren ebenfalls ihr Engagement beim TV Morbach beendet, doch arbeitet der Verein nach der Verpflichtung von Joanne Wiseman-Drewing an einem Neuaufbau der Ballettgruppen, in denen bisher bis zu 40 Tänzer und Tänzerinnen aktiv waren. Anfang März soll es losgehen.

Und auch die Leichtathletik boomt beim TV Morbach: „Die Abteilung zählt 100 Aktive, es werden jedes Jahr mehr“, sagt Schuh. Den Grund sieht er in dem vierköpfigen „Super Trainerteam“, das die Abteilung die vergangenen sechs, sieben Jahre aufgebaut hat. „Das steht und fällt mit dem Trainerangebot“, sagt der Vorsitzende. Genau dies stellt sich derzeit bei der Handballabteilung als Problem heraus. „Hier fehlen dringend Trainer und Betreuer“, sagt er.

Die Trainerdiskussion ist für Schuh Grund genug, an diesem Nachmittag auch das ehrenamtliche Engagement der vielen Jugendlichen herauszustellen, die in ihren Abteilungen als Co-Trainer tätig sind oder sogar schon selbst Gruppen leiten. „Wir sind sehr stolz auf unsere Jugend“, sagt Schuh. „Handeln sie doch genau entgegen dem Trend, der sich in Deutschland abzeichnet.“

Doch zurück zur Leichtathletik. Wie ist der Boom beim TV Morbach aus Sicht der Trainer zu erklären? „Wir bieten ein vielfältiges Programm“, sagt Übungsleiterin Jana Mettler. Bei den jüngeren Kindern ab fünf Jahren wird spielerisch an Springen, Laufen und Werfen gearbeitet, bis mit wachsender Erfahrung die Disziplinen immer mehr präzisiert werden und sich die Teilnehmer dann spezialisieren. „Leichtathletik ist eine gute Basis für andere Sportarten wie Fußball oder Handball“, sagt sie.

Die "grünen Flitzer" von der Leichtathletikabteilung des TV Morbach zeigen auf der Bühne der Baldenauhalle ihre Schnelligkeit. Foto: Christoph Strouvelle

Die Wettkampftruppe der Turner des TV Morbach. Foto: Christoph Strouvelle