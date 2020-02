Kirche : Das Ende einer fast 100-jährigen Tradition: Der letzte Steyler Pater verlässt Wittlich Wengerohr

Wittlich Mit Pater Ralf Huning verlässt der letzte Steyler Pater St. Paul in Wittlich-Wengerohr.

In einem festlichen Gottesdienst am ersten Fastensonntag, 1.März, um 10.30 Uhr verabschiedet sich Pater Dr. Ralf Huning in der Autobahn- und Radwegekirche St. Paul in Wittlich. Damit verlässt der letzte Steyler Pater St. Paul. Gegründet wurde das Kloster 1922 und geschlossen 2009. Als Seelsorger blieb zunächst Pater Franz-Josef Janicki in St. Paul. Er wurde 2016 von Pater R.Huning abgelöst. Nach dreieinhalb Jahren verlässt Pater Huning St. Paul und beendet damit die Steyler Präsenz in Wittlich. Allerdings will der Förderverein die Verbundenheit mit dem Steyler Missionsorden erhalten. Pater Huning hat durch seine Gottesdienste in St. Paul viele Menschen angesprochen und mit seinen vielfältigen Gesprächen seelsorgerich gewirkt. Die große Zahl der Gläubigen, die jeden Sonntag den Weg nach St. Paul findet, ist Zeichen seines Wirkens. Alle, die sich mit ihm verbunden fühlen und ihm für seine Arbeit danken möchten, sind zu dem Gottesdienst eingeladen. Dieser wird musikalisch umrahmt von Dr. Barbara Görgen-Mahler (Oboe), Michael Klink (Horn) und Dr. Karl-Heinz Musseleck (Orgel). Im Anschluss an den Gottesdient lädt der Förderverein zu einem Umtrunk ein.