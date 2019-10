Konzert : „Mit Pfeiffen und Sayten“ in Maring

Maring-Noviand Die Familie Hansjosten aus Schweich veranstaltet am kommenden Sonntag, dem 27. Oktober, ein festliches Konzert in der Pfarrkirche St. Remigius in Maring. Es erklingen Werke für Orgel, Violine, Violoncello und Klavier aus drei Jahrhunderten.

