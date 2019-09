Benefiz : Mit rotem Herz für den Hospizverein

MORBACH Azubis der VR-Bank Hunsrück-Mosel sammeln an ihrem sozialen Tag beim Morbacher Herbst Spenden.

(BP) Ausbildung heißt bei der VR-Bank Hunsrück-Mosel mehr, als jungen Menschen die Abläufe einer Bank zu vermitteln, es geht auch um die persönliche Entwicklung. Daher gehört jedes Jahr auch ein sogenannter sozialer Tag inklusive dessen Vorbereitung zu den Aufgaben der angehenden Bankkaufleute. In den vergangenen Jahren widmeten sich die Azubis bereits einem Waldprojekt, arbeiteten in einem Tierheim oder in einem Wohnprojekt für Behinderte, in diesem Jahr gilt ihr Augenmerk der Betreuung von Sterbenden.

Unter dem Motto „Azubis mit Herz“ haben die jungen Leute am kommenden Sonntag gleich in der Nähe ihrer Bank einen Stand beim Morbacher Herbst. Dort verkaufen sie Produkte und sammeln Spenden für den Hospizverein Morbach und seine regionale Sterbebegleitung und Trauerarbeit. Mit dem Geld sollen vorrangig ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen ausgebildet werden. Alles dreht sich am Sonntag um das große rote Herz, das die Azubis im Vorfeld bemalt hatten, dies wird auch nach dem verkaufsoffenen Sonntag noch in der Hauptstelle der Bank in Morbach bleiben, wo auch danach noch für den Hospizverein gespendet werden kann, der sich ebenfalls am Sonntag präsentieren wird. Alle Spender dürfen sich auch auf dem Herz verewigen.