Kommumales : Mit Schutzmaske zur Sitzung

Zeltingen-Rachtig ) Der Bau-, Wege-, Umwelt- und Forstausschuss von Zeltingen-Rachtig trifft sich am Donnerstag 7. Mai, um 17.30 Uhr im Kelterhaus Schorlemer, in Zeltingen-Rachtig zur Sitzung. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem folgende Punkte: Beratung und Beschlussfassung über die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gemäß § zum Bauantrag für den Neubau eines Pferdestalls, Gemarkung Zeltingen-Rachtig in der Niederflurstraße und die Umnutzung eines Wohnhauses als Seniorenwohnung und Gästezimmer in der Böringerstraße.



