Arbeitskampf: Warnstreik bei Peter Mertes in Bernkastel-Kues Mitarbeiter von Deutschlands größter Weinkellerei in Bernkastel-Kues treten in Warnstreik

Pünktlich um 13 Uhr gehen am Montag (12. Juni) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Peter Mertes KG in Bernkastel-Kues in den Ausstand. Rund 200 Beschäftigte legen die Arbeit in Deutschlands größter Weinkellerei für einige Stunden nieder. Sie treffen sich vor dem Betriebsgebäude, streifen die gelbe Streikweste über und entfalten ihre Plakate und Transparente. Sprechchöre und Trillerpfeifen sind zu hören, als die Gruppe auf ihrem Demonstrationsmarsch durch die Bornwiese Richtung Cusanusstraße zieht.