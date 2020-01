Verwaltung : Mitarbeiter entwickeln Digital-Strategie

Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Wittlich-Land haben an einem Workshop teilgenommen. Foto: TV/Sören Damnitz

Wittlich Bis Ende 2022 sollen auch in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land alle Leistungen digital angeboten werden.

Gerade für Kommunen im ländlichen Raum entstehen dadurch neue Chancen, das Leben der Bürger einfacher und angenehmer zu gestalten. Digitalisierung ist daher auch Teil der langfristigen Kommunalentwicklung der Verbandsgemeinde Wittlich-Land. Mitgestalten ist das Zauberwort im Digitalisierungsprozess. Denn nur wer selbst festlegt, was und in welchem Maße eingesetzt wird, kann die Kontrolle behalten und dennoch gezielt Maßnahmen frühzeitig auf den Weg bringen.

So trafen sich 15 MitarbeiterInnen der Verbandsgemeinde Wittlich-Land zur Digital-Werkstatt in Altrich, um dort das Thema systematisch anzugehen und die vorliegende Digitalstrategie zu entwickeln. Dabei wurden im Laufe des Tages neun Handlungsfelder identifiziert, in denen die Kommune schon digitale Lösungen nutzen oder zukünftig nutzen wollen.