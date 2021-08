Beruf : Abschied von Renate Thesen-Dimmig

Wittlich (red) Schwangeren und deren Angehörigen wurde sie zur engagierten und zuverlässigen Begleiterin, und im Caritasverband Mosel-Eifel-Hunsrück war sie eine beständige Größe im Fachdienst Schwangerenberatung.

Nun enden für Renate Thesen-Dimmig 17 Jahre in der Geschäftsstelle Wittlich, denn die Diplom-Sozialarbeiterin ist in den Ruhestand getreten.

Im Januar 2004 begann sie ihren Dienst als Teilzeitkraft in der Schwangerenberatung. Mit großem persönlichen Einsatz und umfassendem Fachwissen setzte sie sich von Beginn an für die von ihr betreuten Klientinnen und Familien ein und übertrug innovative Ideen erfolgreich in die Praxis.