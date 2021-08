Verwaltung : Team macht die Verwaltung „Fit für die Zukunft“

Wittlich (red) „Wie arbeiten wir heute zusammen, und wie stellen wir uns die zukünftige Arbeit in der Verwaltung vor?“ Mit dieser Fragestellung sind 14 motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Wittlich-Land in einen Workshop gestartet.

Die Ergebnisse wurden anschließend in einem zweiten Schritt dem Ersten Beigeordneten Fritz Kohl vorgestellt und in kleiner Runde entsprechend diskutiert wie auch priorisiert. Hauptaugenmerk lag dabei auf der Digitalisierung von Prozessen und Abläufen.

Dieser Aufgabe nimmt sich fortan ein Projektteam aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der einzelnen Abteilungen an. Innerhalb der kommenden sechs Monate werden diese gemeinsam mit dem RKW an ihrer Seite entscheidende Schritte in eine digitale Verwaltung gehen – die Behörde also „Fit für die Zukunft“ machen.