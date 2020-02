Soziales : Kaffee-Klatsch in St. Paul

Wittlich (red) Das nächste Treffen zum „Miteinander-Kaffee-Klatsch” ist am Donnerstag, 5. März, ab 14.30 Uhr im Restaurant Altes Missionshaus in St. Paul in Wittlich-Wengerohr. Eingeladen sind die Mitglieder des Bürgervereins Miteinander und die Bewohner von St. Paul sowie Interessierte.