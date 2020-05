Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehr : Mitfahrerparkplatz am Sterenbachsee in Wittlich wächst

Baustelle und Sperrung auf dem Mitfahrerparkplatz an der L 53 in Wittlich nahe des Sterenbachsees. Foto: TV/Christian Moeris

Wittlich/Mainz Mehr Platz für Mitfahrer schafft der Bund gerade in Wittlich. Der Mitfahrerparkplatz an der L 53 nahe des Sterenbachsees und dem Autobahnanschluss Wittlich-Mitte wird ausgebaut. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf TV-Anfrage mitteilt, reichen die vorhandenen Stellplätze nicht mehr aus, da die Parkplätze in der Regel rund um die Uhr belegt sind.

Aus diesem Grund sollen die bereits vorhandenen 36 Stellplätze um weitere 56 Parkplätze ergänzt werden. Nach den Bauarbeiten sollen dort 92 Autos einen Stellplatz finden.

Gleichzeitig, erklärt der LBM, würden im Zuge der Bautätigkeit schadhafte Bereiche in den vorderen, parallel zur Landesstraße verlaufenden Stellflächen saniert.

Die beauftragte Firma Kohl Bau aus Irrel, so erklärt der LBM, werde bei entsprechender Witterung für die Bauarbeiten rund zwei Monate benötigen.

Wenn die Tiefbauarbeiten beginnen, stehen die bisherigen Stellplätze nicht mehr zur Verfügung, erklärt der LBM. Je nach Bauabschnitt seien außerdem temporäre Sperrungen im Bereich der vorderen, an der Landesstraße befindlichen Stellplätze erforderlich. Die anstehenden Sperrungen, so die Behörde, werde man auf dem Gelände frühzeitig mittels Beschilderung ankündigen.