Bildung : Die MS Wissenschaft legt in Bernkastel-Kues an

Bernkastel-Kues Mit einer Mitmach-Ausstellung zu „Künstlicher Intelligenz“ (KI) tourt die MS Wissenschaft im Wissenschaftsjahr 2019 durch Deutschland und Österreich.

Wie verändert KI unsere Kommunikation oder unsere Arbeitswelt? Welche Auswirkungen hat KI für jeden Einzelnen von uns und für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich die Ausstellung auf der MS Wissenschaft Sie gibt Einblicke in die Möglichkeiten von KI und zeigt, an welchen Stellen KI bereits heute Teil unseres Alltags ist. Besucher können selbst ausprobieren, was KI leisten kann. Sie können zum Beispiel an einer simulierten Fahrt in einem autonomen Auto teilnehmen. In einem Quiz können sie ihr Wissen testen.