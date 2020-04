Soziales : Mitmach-Tag: Projekte können noch gemeldet werden

Traben-Trarbach „Die Corona-Krise bestimmt unser derzeitiges Handeln. Wir alle sind aufgerufen, soziale Kontakte zu meiden und zu Hause zu bleiben, und das tun wir“, sagt Marcus Heintel, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach.

Es sei zu spüren, dass in dieser schwierigen Zeit ein Umdenken in unserer Gesellschaft im Gange ist. Heintel: „Wir stehen bildlich gesehen näher beieinander, helfen älteren Mitbürgern und zeigen uns solidarisch. So ist auch der erste Freiwilligen-Mitmach-Tag der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach zu verstehen. Wir kümmern uns um unsere Mitmenschen und wollen – sofern das möglich ist – am 10. Oktober gemeinsam wichtige Projekte umsetzen.