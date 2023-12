Mittelalterliches Spektakel So war der Mittelalterliche Adventszauber auf Burg Manderscheid

Die Burgverwaltung und die Manderscheider Ritterschaft sorgten am Sonntag auf der Niederburg für einen besonderen Adventszauber. Dabei stand Unterhaltung für die ganze Familie im Vordergrund. Burgherr Lukas von Manderscheid lud zu kostenlosen Führungen auf der Burg ein. Er gab dabei einen umfassenden Einblick in die Waffen und Rüstungen des Spätmittelalters um das 15. Jahrhundert sowie die Geschichte der Burg selbst. Interessierte konnten hier auch einmal selbst zum Ritter werden und in eine alte Rüstung schlüpfen.