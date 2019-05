Freizeit : Mittelalterfreunde treffen sich im Hunsrück

Hundheim Das Burgvolk zur Baldenau und die Gemeinde Morbach laden zum Bogenspectaculum ein.

Wikinger, Ritter, Gaukler und Fahrensleute: Die Burgruine Baldenau im Dhrontal bei Hundheim wird am kommenden Wochenende wieder zum Treffpunkt von mehr als 200 Mittelalterfreunden. Dann veranstalten das Burgvolk zur Baldenau und die Gemeinde Morbach zum fünften Mal das Bogenspectaculum an der Burgruine. Etwa 50 Verkaufsstände und Lagerzelte bauen Mittelalterfreunde rund um die einzige Wasserburg im Hunsrück auf, sagt Dirk Rölleke, Vorsitzender des Burgvolks zur Baldenau. Zu sehen sind handwerkliche Tätigkeiten, wie sie im Mittelalter gang und gäbe waren wie Korbflechten und Schmieden. Aber auch ein Puppentheater wird für Unterhaltung sorgen, vorzugsweise für die jüngeren Besucher des Bogenspectaculums.

Das Besondere an dem Mittelalterfest an der Burgruine Baldenau sind die Bogenwettbewerbe für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die es nicht bei jedem Mittelalterfest gibt. „Anfänger werden angeleitet“, sagt Rölleke.

Zum Bogenschießen kommt zum zweiten Mal das Axtwerfen hinzu: Ein Wurfaxt gilt es so zu werfen, dass sie auf einem Holzbrett steckenbleibt. „Das ist nicht so einfach“, sagt Rölleke. Ein dritter Höhepunkt erwartet die Besucher am Samstagabend: Dann wird ein der Betreuer eines langjährigen und inzwischen verstorbenen Mittelalterfreundes zum Ritter geschlagen.